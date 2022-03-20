Галущенко: Австралия отправит в Украину 70 тысяч тонн угля

Австралия отправит в Украину как минимум 70 тыс. тонн энергетического угля для усиления энергетической безопасности, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Правительство Австралии провело соответствующую работу с предприятиями угольной отрасли страны для аккумулирования объемов угля, что станет вкладом страны в обеспечение украинских потребителей надежным электроснабжением" , — сказал Галущенко.

Уголь будет отправлять австралийская компания Whitehaven Coal. Сейчас отрабатываются вопросы как можно более быстрой поставки.

Стоимость угля и его доставки покроет правительство Австралии.