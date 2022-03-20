Верещук: на сегодня согласовано семь гуманитарных коридоров

Верещук: на сегодня согласовано семь гуманитарных коридоров
Фото: Верещук president.gov.ua

Министр реинтеграции Ирина Верещук рассказала, как будут работать гуманитарные коридоры 20 марта, сообщает Новое время.

На сегодня Украина согласовала открытие семи гуманитарных коридоров для эвакуации населения и доставки грузов для гражданского населения.

Коридоры должны заработать в следующих направлениях:

  • Мариуполь — Запорожье. Автобусы для мариупольцев будут ждать в Бердянске, в городе будут продолжать заправлять частные автомобили, которые едут из Мариуполя. Также для мариупольцев организован транспорт из Мангуша в Бердянск и Запорожье.
  • Бобрик, Тарасовка — Бровары.
  • Бородянка — Белая Церковь.
  • Из Харькова доставят гуманитарную помощь в Волчанск, Рогань и Малую Рогань.

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