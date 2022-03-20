Верещук: на сегодня согласовано семь гуманитарных коридоров

Министр реинтеграции Ирина Верещук рассказала, как будут работать гуманитарные коридоры 20 марта, сообщает Новое время.

На сегодня Украина согласовала открытие семи гуманитарных коридоров для эвакуации населения и доставки грузов для гражданского населения.

Коридоры должны заработать в следующих направлениях: