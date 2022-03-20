Верещук: на сегодня согласовано семь гуманитарных коридоров
Министр реинтеграции Ирина Верещук рассказала, как будут работать гуманитарные коридоры 20 марта, сообщает Новое время.
На сегодня Украина согласовала открытие семи гуманитарных коридоров для эвакуации населения и доставки грузов для гражданского населения.
Коридоры должны заработать в следующих направлениях:
- Мариуполь — Запорожье. Автобусы для мариупольцев будут ждать в Бердянске, в городе будут продолжать заправлять частные автомобили, которые едут из Мариуполя. Также для мариупольцев организован транспорт из Мангуша в Бердянск и Запорожье.
- Бобрик, Тарасовка — Бровары.
- Бородянка — Белая Церковь.
- Из Харькова доставят гуманитарную помощь в Волчанск, Рогань и Малую Рогань.