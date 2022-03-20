Обстрелы в Харькове, Чернигове, Николаеве и Донбассе: как прошла ночь в регионах

Ночью враг продолжал бомбить Чернигов, Харьков, Николаев, города Донецкой и Луганской областей. В Киевской области российские войска остановили наступление и окопаются, а в Херсонской области обостряется гуманитарная ситуация, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствуют данные областных военных администраций.

Киевщина

Ночь прошла относительно спокойно, невзирая на постоянные воздушные тревоги. Враг отказался от активных действий и активно окапывается, возводит фортификационные сооружения, пытается наладить логистику.

Бои и обстрелы в Макарове, Буче, Гостомеле, Ворзеле. Захватчик ведет хаотичный обстрел социальной инфраструктуры и жилых массивов. Перемещение врага зафиксировано в Вышгородском районе и Броварском.

Черниговщина

Оборона Чернигова продолжается. Враг продолжает бомбить: в субботу обстреляны многоэтажки, промышленные районы. Ночью воздушные тревоги в Чернигове и области. В Чернигове нет света, отопления, проблемы со связью, большая часть населения без газа.

Сумщина

Артобстрелы пригорода Сум продолжаются уже неделю, не обошлась без них и эта ночь. Также ночью была воздушная тревога.

Житомирщина

20 марта на территории Коростенского района Житомирщины в результате ракетного удара загорелось здание колхозного амбара.

Как сообщает ГСЧС области, пожар ликвидирован, погибших и травмированных нет.

Последствия обстрела в Житомирской области

Харьковщина

Ночью в Харькове было несколько атак, есть возгорание жилых домов, работают спасатели. Вечером в результате последнего обстрела в районе ХТЗ погибли 2 гражданских, в том числе 9-летний ребенок.

Как сообщил помощник начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Вячеслав Марков, в Индустриальном районе Харькова в ночь на 20.02 от обстрела погибли пятеро гражданских людей, среди них мальчик 9 лет.

Фото: кафиры обстреляли Индустриальный район Харькова (facebook.com/cyber.hnuvs)

В целом Харьковская область за прошлые сутки потерпела 38 артиллерийских, минометных ударов и обстрелов с РСЗО. Харьковские бойцы разбили ДРГ, пытавшуюся прорваться в город.

Луганщина

Ночью были обстрелы Северодонецка, Лисичанска и Рубежного.

Как сообщил председатель Луганской ОВА/ОДА Сергей Гайдай, во время обстрелов в Рубежном погибли три человека, из них двое детей, пострадали двое (один ребенок).

Обстрелами российской армии в течение 19 марта в Рубежном и Северодонецке городах повреждены или разрушены около 30 объектов.

И из них – 12 многоквартирных и 12 частных жилых домов, учебное заведение в Рубежном, складские, хозяйственные сооружения, объекты инфраструктуры.

Кроме того, по сообщению Гайдая, в области без газоснабжения остаются 23 населенных пункта полностью и 7 частично, всего около 35 000 абонентов. Без электроснабжения – 26 населенных пунктов полностью, 12 частично. Без света находятся 98 364 потребителей, отключено 627 трансформаторных подстанций.

Пожары в Северодонецке, фото ГСЧС Луганской области

Донетчина

Ночь неспокойная. Обстрелы по всей линии: Авдеевка, Марьинка, Торецк. Марьинка – попытки прорыва. Город очень избит.

Трудная ситуация в Мариуполе. В городе голод, уличные бои. Люди пытаются самостоятельно выехать из города.

Также 19 марта российские кафиры сбросили бомбы на школу искусств в Мариуполе, где покрывались мирные жители. Здание разрушено, люди находятся под завалами.

В оккупированных селениях вблизи Мариуполя – Мангуш, Мелекино – собралось много беженцев.

По остальной территории области ситуация напряженная, но в основном контролируемая, кроме Волновахи.

Николаевщина

Были обстрелы города из "Градов", воздушная тревога. Продолжаются сражения в области. Проходит эвакуация из отстоявших сел и доставка гуманитарной помощи. В части населённых пунктов отсутствует тепло и свет.

Херсонщина

Ночь беспокойна, по области слышны звуки взрывов, обстрелов. Эта информация уточняется. В общем, ситуация на Херсонщине с каждым днем приближаются к критической. В большинстве отдаленных районов и общинах, где находятся оккупанты, почти гуманитарная катастрофа.

Ежедневно увеличивается количество мест, где рашисты раздают свою гумдопомощь. Все это делается под съемки видеокамер "СМИ".

В остальных регионах ночь прошла относительно спокойно, хотя в большинстве из них звучала воздушная тревога.