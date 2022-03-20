Корниенко о решении СНБО: думаем, что делать с нардепами от ОПЗЖ

Верховная Рада сейчас изучает решение Совета национальной безопасности о приостановлении деятельности партий, которые имеют связи с Россией, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил первый вицеспикер парламента Александр Корниенко.

Наложенные санкции, в частности, касаются партии ОПЗЖ. Эта партия представлена в Верховной Раде. До начала войны в составе ее фракции находились 43 депутата. Пока неизвестно, в каком формате депутаты ОПЗЖ будут продолжать свою работу в парламенте.

"Мы изучаем правовые последствия решения СНБО по запрету партий. Решения будут позже. Мы также ожидаем комментарии министерства юстиции о выполнении указа президента" , – заявил Корниенко.

Ранее Совет нацбезопасности и обороны приостановил деятельность в Украине партий, имеющих связи с Российской Федерацией.

Санкции касаются таких партий: "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Социалистическая партия Украина", партия "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо".