ССО: украинские военные взорвали колонну оккупантов
Силы специальных операций (ССО), Главное управление разведки и Грузинский Легион взорвали целую колонну оккупантов, сообщается, что живая сила опознанию не подлежит, сообщает Украинская правда.
Об этом говорится в сообщении ССО.
"Это наш очередной доклад украинскому народу. Мы давали вам присягу на верность, и мы выполняем свое обещание: в глубоком тылу противника воины Сил обороны Украины уничтожили очередную колонну россиян.
Это произошло в тесном взаимодействии с нашими собратьями из Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Грузинского Легиона", – говорится в заявлении.
Военные уточняют, что на месте подрыва "живая сила противника опознанию не подлежит".