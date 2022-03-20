ССО: украинские военные взорвали колонну оккупантов

Силы специальных операций (ССО), Главное управление разведки и Грузинский Легион взорвали целую колонну оккупантов, сообщается, что живая сила опознанию не подлежит, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщении ССО.

"Это наш очередной доклад украинскому народу. Мы давали вам присягу на верность, и мы выполняем свое обещание: в глубоком тылу противника воины Сил обороны Украины уничтожили очередную колонну россиян.

Это произошло в тесном взаимодействии с нашими собратьями из Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Грузинского Легиона" , – говорится в заявлении.

Военные уточняют, что на месте подрыва "живая сила противника опознанию не подлежит".