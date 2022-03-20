Разведка: элиты РФ пытаются ликвидировать Путина, уже выбрали преемника

В среде российской бизнес-политической элиты формируется группа влиятельных лиц оппозиционных президенту Владимиру Путину, которые задумали его убить, сообщает Главное управление разведки Минобороны, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Скорейшее отстранение Путина от власти и восстановление экономических связей с Западом, разрушенных из-за войны войны в Украине является целью этой группы.

"Определенная часть российской политической элиты РФ рассматривает в качестве преемника Путина – директора ФСБ Александра Бортникова. Именно Бортников в последнее время попал в опалу со стороны российского диктатора. Официальная причина опалы руководителя ФСБ – роковые просчеты в войне против Украины" , – говорится в сообщении.

Сообщается, что Бортников и его ведомство отвечали за анализ настроений населения и способность украинской армии.

"Известно, что Бортников и некоторые другие влиятельные представители российской элиты рассматривают разные варианты отстранения пути от власти. В частности, не исключается отравления, внезапной болезни, или другой "случайности". Не исключено, что именно с этими процессами связан недавний "слив" расположения чеченских подразделений на севере Киева" , – отметили в разведке.

Этот "слив", считает разведка, может быть как для ослабления влияния Кадырова, так и попыткой заблаговременно наладить взаимодействие с украинскими властями в обход нынешнего руководства РФ.