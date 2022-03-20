Мэр просит гумкоридора: Херсону не хватает продуктов и гигиенических средств

Городской глава Херсона Игорь Колыхаев призывает российских оккупантов пропустить гуманитарную помощь в город, потому что жителям не хватает ряда продуктов и гигиенических средств, сообщает Украинская правда.

Об этом рассказал Игорь Колыхаев в объединенном эфире украинских телеканалов.

"Сейчас городу нужна гуманитарная помощь, нужны медикаменты, товарно-материальные ценности для пожилых людей. Нам нужны подгузники для лежачих инвалидов. Нам нужно молоко, детское питание. Этого сейчас нет.

Заканчивается дизельное горючее, бензина практически нет на заправках.

Тем не менее, город живет, исполнительный орган находится на местах и ​​выполняет свои обязанности. Мы работаем 24/7.

Я прошу только одно: нам нужен гуманитарный конвой, нам нужны зеленые коридоры".

Колыхаев подтвердил, что в городе не работают украинские правоохранительные органы: ни полиция, ни прокуратура, ни судебная власть.

Работают ГСЧС и муниципальный караул, "дружинники" охраняют город от мародерства по секторам.