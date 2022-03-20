Генштаб высоко оценивает угрозу наступления с Беларуси на Волынь

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что считает вероятным наступление вражеских оккупантов с белорусской территории в направлении Волыни, сообщает Новое время.

"Угроза наступления с Республики Беларусь на Волынском направлении оценивается как высокая. Силы обороны Украины готовы к отпору" , – рассказали в Генштабе.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что белорусская армия не будет участвовать в войне против Украины.

Вместе с тем территория Беларуси активно используется российскими вооруженными силами для наступлений на север Украины. Также из Беларуси производятся ракетные обстрелы по украинским городам с использованием ОТРК Искандер, которые в Беларусь ввезли в начале февраля якобы для проведения совместных с РФ военных учений.

Также именно в белорусские морги свозят тела убитых в Украине российских захватчиков, а в белорусские больницы - раненых российских солдат с целью скрыть потери в войне против Украины от российских граждан.