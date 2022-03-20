ОВА: в Днепропетровской области возобновил работу средний и крупный бизнес
В Днепропетровской области возобновил работу средний и крупный бизнес - из 22 крупных предприятий заработало 21, сообщает Интерфакс-Украина.
Об этом сообщила Днепропетровская областная военная администрация со ссылкой на ее главу Валентина Резниченко.
Он назвал возобновление деятельности предпринимателей "возвращением к нормальной жизни".
Глава ОВА призвал всех, кто имеет возможность, приступать к работе.
"Нам нужно, чтобы работала экономика. Чтобы люди получали зарплату. Чтобы Украина стала еще сильнее. Чтобы мы сохранились – страна, область, город, село", – отметил Резниченко.