ОВА: в Днепропетровской области возобновил работу средний и крупный бизнес

ОВА: в Днепропетровской области возобновил работу средний и крупный бизнес

В Днепропетровской области возобновил работу средний и крупный бизнес - из 22 крупных предприятий заработало 21, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом сообщила Днепропетровская областная военная администрация со ссылкой на ее главу Валентина Резниченко.

Он назвал возобновление деятельности предпринимателей "возвращением к нормальной жизни".

Глава ОВА призвал всех, кто имеет возможность, приступать к работе.

"Нам нужно, чтобы работала экономика. Чтобы люди получали зарплату. Чтобы Украина стала еще сильнее. Чтобы мы сохранились – страна, область, город, село", – отметил Резниченко.

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