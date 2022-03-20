ОВА: в Днепропетровской области возобновил работу средний и крупный бизнес

В Днепропетровской области возобновил работу средний и крупный бизнес - из 22 крупных предприятий заработало 21, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом сообщила Днепропетровская областная военная администрация со ссылкой на ее главу Валентина Резниченко.

Он назвал возобновление деятельности предпринимателей "возвращением к нормальной жизни".

Глава ОВА призвал всех, кто имеет возможность, приступать к работе.