В Генштабе рассказали о боевых потерях РФ
С начала полномасштабного вторжения в Украину боевые потери российских войск составили около 14 700 военнослужащих. При этом россияне потеряли 118 вертолетов, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.
Ориентировочные боевые потери противника на 20 марта:
- личный состав - около 14 700 человек,
- танки - 476,
- боевые бронированные машины - 1 487,
- артиллерийские системы - 230,
- РСЗО - 74,
- средства ПВО - 44,
- самолеты - 96,
- вертолеты - 118,
- автомобильная техника - 947,
- корабли/катера - 3,
- цистерны с ГСМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 21,
- специальная техника - 11.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - сообщили в Генштабе.