В Генштабе рассказали о боевых потерях РФ

В Генштабе рассказали о боевых потерях РФ
Фото: Facebook

С начала полномасштабного вторжения в Украину боевые потери российских войск составили около 14 700 военнослужащих. При этом россияне потеряли 118 вертолетов, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Ориентировочные боевые потери противника на 20 марта:

  • личный состав - около 14 700 человек,
  • танки - 476,
  • боевые бронированные машины - 1 487,
  • артиллерийские системы - 230,
  • РСЗО - 74,
  • средства ПВО - 44,
  • самолеты - 96,
  • вертолеты - 118,
  • автомобильная техника - 947,
  • корабли/катера - 3,
  • цистерны с ГСМ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 21,
  • специальная техника - ​​11.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - сообщили в Генштабе.

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