В Генштабе рассказали о боевых потерях РФ

С начала полномасштабного вторжения в Украину боевые потери российских войск составили около 14 700 военнослужащих. При этом россияне потеряли 118 вертолетов, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Ориентировочные боевые потери противника на 20 марта:

личный состав - около 14 700 человек,

танки - 476,

боевые бронированные машины - 1 487,

артиллерийские системы - 230,

РСЗО - 74,

средства ПВО - 44,

самолеты - 96,

вертолеты - 118,

автомобильная техника - 947,

корабли/катера - 3,

цистерны с ГСМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 21,

специальная техника - ​​11.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - сообщили в Генштабе.