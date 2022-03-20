Опрос "Рейтинг": поддержка членства Украины в НАТО заметно упала

Украинцы поддерживают союз Украины с Польшей и Британией, заметно уменьшили поддержку вступления в НАТО, но в то же время выступают категорически против прекращения сотрудничества с Альянсом, сообщает Украинская правда.

Об этом свидетельствуют результаты репрезентативного опроса граждан Украины, обнародованные социологической групой "Рейтинг".

Социологи, в частности, впервые после российского вторжения задали вопрос поддержки создания военно-политического союза в составе Украины, Польши, Великобритании. Об этом украинцев уже спрашивали в январе, когда Лондон впервые анонсировал создание такого объединения.

С этого времени поддержка "союза трех" выросла с 61% до 85%. Поддержка членства Украины в таком союзе выше, чем поддержка членства Украины в НАТО – неделю назад, в предыдущей волне опроса, ее уровень оценивался в 72%, отмечают социологи, и немного снизился с начала марта. Следует отметить, что группа "Рейтинг" здесь сравнивает очень различные союзы, поскольку объединение с Польшей и Британией не предусматривает совместной защиты или других гарантий безопасности.

Между тем, в последней волне опроса социологи изменили формулировку вопроса по поводу членства в НАТО, и дали респондентам возможность выбирать между "вступлением в Альянс" и "реформированием армии по стандартам Альянса, без вступления". В этой формулировке 44% опрошенных выбрали первый вариант, 42% – второй вариант.

Абсолютное меньшинство, 7%, ответили, что "Украине вообще не нужно сотрудничать с НАТО". Это минимальный показатель в истории наблюдений. Еще 7% респондентов не определились.

Больше всего сторонников вступления – в западных, центральных областях, на Юге и Востоке – больше поддерживают сотрудничество вне членства в Альянсе, отмечает социологическая компания.

Опрос проведен 18 марта среди населения Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, методом телефонного интервью. Выборка – 1000 респондентов.

Как сообщалось, в начале марта поддержка вступления Украины в ЕС и НАТО достигла исторического максимума.

Также выросла до рекордного уровня поддержка членства в НАТО в Финляндии.