Горсовет: из Мариуполя за минувшую неделю выехало более 39 тыс человек

Более 39 тысяч жителей Мариуполя Донецкой области выехали из города на собственном транспорте за последнюю неделю при отсутствии фактического "режима тишины", сообщает Интерфакс-Украина.

"За последнюю неделю, несмотря на то, что фактически режима тишины не было, по открытому коридору "Мариуполь – Бердянск – Запорожье" выехало более 39 тысяч мариупольцев. Люди вырывались из блокадного Мариуполя на собственном транспорте", - сообщается в Телеграм-канале Мариупольского городского совета в воскресенье .

В сообщении отмечается, что всего более 8 тысяч легковых автомобилей под непрерывным обстрелом выехали из Мариуполя в сторону Бердянска Запорожской области, откуда потом прибыли в Запорожье.

"Для тех, кто по разным причинам не мог самостоятельно продолжить движение, организовали эвакуацию автобусами из Бердянска в Запорожье", - уточняют в горсовете .

Мариупольский горсовет благодарит всех, кто помог организовать выезд мариупольцев.