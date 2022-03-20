В ОПЗЖ отреагировали на решение о приостановке их деятельности

В партии ОПЗЖ заявили, что решение СНБО о приостановке их деятельности «не имеет никаких законных оснований», сообщает Новое время.

В пресс-службе партии заявили, что все обвинения их адрес якобы «придуманы властью с целью оправдать свои неадекватные действия».

В ОПЗЖ назвали запрет на деятельность «незаконным политическим рейдерством» и «недобросовестной политической борьбой со своим главным оппонентом.»

О войне России против Украины в заявлении ОПЗЖ ничего не сказано.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за войны России против Украины решением СНБО приостанавливается деятельность ряда политических партий, у которых есть связи с РФ.

Деятельность партий приостановлена на время действия военного положения.