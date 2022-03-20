ГУР: Путин отдал новый приказ ликвидировать Зеленского

Предыдущие попытки закончились провалом и уничтожением террористов, сообщает Сегодня.

Российские оккупанты перебрасывают в Украину очередные террористические группы с целью ликвидации руководства Украины – главы государства Владимира Зеленского, руководителя Офиса президента Андрея Ермака и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Про это сообщает в Facebook Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Сегодня в Украину начали прибывать очередные группы боевиков, связанных с приближенным к Путину российским пропагандистом и владельцем ЧВК "Лига" (Вагнер), Евгением Пригожиным. Основная задача преступников – ликвидация высшего военно-политического руководства Украины… Ключевые "мишени" наемников, в частности: Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Денис Шмыгаль" , – говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что Путин лично отдал приказ на проведение очередных атак одному из немногих доверенных лиц. Все предыдущие попытки завершились провалом и ликвидацией террористов.

"Российские оккупанты, не достигнув поставленных задач в ходе полномасштабной агрессии против Украины, продолжают попытки дестабилизации работы украинской власти, деморализации общества, раскоординации движения сопротивления и торможения международного взаимодействия Украины. Организация покушений на первых лиц нашего государства является частью стратегии оккупантов" , – заявили в разведке.

В ГУР добавили, что украинской армии, спецслужбам и правоохранительным органам хорошо известны планы Кремля, поэтому никакие террористические атаки не будут иметь успеха.