В правящей партии Германии назвали Путина военным преступником

Сопредседатель правящей Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль считает президента РФ Владимира Путина военным преступником и заявляет о разрыве дружеских отношений с экс-канцлером Герхардом Шредером, сообщает Европейская правда.

Об этом Клингбайль заявил в интервью Bild am Sonntag.

"Да, Путин – военный преступник. Он ответственен за эту жестокую войну, за убитых детей, женщин и мужчин, за разорванные семьи, за все преступные несчастья" , - сказал Клингбайль в ответ на вопросы журналиста.

Кроме того, Клингбайль, которого ранее связывали дружеские отношения с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером, заявил, что это в прошлом.

"Шредер полностью изолирован политически и социально. СДПГ ожидает, что он уйдет в отставку с должностей в российских государственных компаниях… Произошедшее за последние несколько недель является, конечно, также политическим разрывом между мной и Шредером" , - заявил политик.

Клингбайль также раскритиковал политику предыдущих правительств Германии по отношению к России.

"Все партии, которые несут ответственность, должны задать себе вопрос, были ли они на правильном пути" , - сказал сопредседатель СДПГ.

"Были явные тревожные сигналы – война с Грузией 2008 года, аннексия Крыма 2014 года, заказные убийства российских агентов, покушение на Алексея Навального. Да, мы все должны были по-другому оценивать произошедшее в России" , – сказал он.

Шредер подвергся жесткой критике в Германии и за рубежом за отказ разорвать свои тесные связи с Москвой после вторжения Путина в Украину. Несколько сотрудников его офиса уволились после того, как он настаивал на сохранении своих руководящих должностей в связанных с Кремлем энергетических гигантах "Роснефть" и "Газпром".

Вместе с тем, Шредер, близкий к президенту РФ, встречался с Путиным в попытке остановить войну в Украине – по данным СМИ, о посредничестве Шредера просила украинская сторона.