"Азов": РФ обстреляла Мариуполь тяжелым вооружением с боевых кораблей
В воскресенье, 20 марта, российские войска обстреляли Мариуполь Донецкой области с моря. Оккупанты применили тяжелое вооружение боевых кораблей, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорится в сообщении отдельного отряда специального назначения "Азов".
"Только что город Мариуполь был обстрелян 4 кораблями военно-морского Флота России. Враг продолжает цинично разрушать украинский город, используя весь доступный ему арсенал. После авиации, артиллерии, различных систем и танков российские оккупанты уничтожают город тяжелым вооружением боевых кораблей", - заявили в "Азове".