"Азов": РФ обстреляла Мариуполь тяжелым вооружением с боевых кораблей

В воскресенье, 20 марта, российские войска обстреляли Мариуполь Донецкой области с моря. Оккупанты применили тяжелое вооружение боевых кораблей, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении отдельного отряда специального назначения "Азов".