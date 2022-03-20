ГУР: в Кремле готовятся привлечь к войне против Украины несовершеннолетних

Российский диктатор Владимир Путин и его приспешник, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу из-за нехватки живой силы для пополнения рядов оккупационной армии готовятся привлечь к войне РФ против Украины несовершеннолетних россиян, сообщает Новое время.

Об этом свидетельствует соответствующий приказ. Об организации привлечения членов военно-патриотического общественного движения Юнармия к проведению специальной операции на территории Украины, подписанный министром обороны РФ Шойгу, оказавшийся в распоряжении украинской разведки.

В приказе говорится о подготовке отчетности потенциального человеческого резерва в возрасте 17-18 лет для привлечения к боевым действиям в составе оккупационной армии. Высшее военное руководство РФ должно предоставить предложения по проведению подготовки указанного личного состава в кратчайшие сроки. Контроль за исполнением приказа возложен на начальника главного военно-политического управления ВС РФ Геннадия Жидко.

Юнармия – российская детско-юношеская милитарная организация при Министерстве обороны РФ. Выделяется радикальной пропагандистской работой среди российской молодежи. Членами организации стают дети с 8 лет.

В ГУР Минобороны отмечают, что аналогичные действия проводились военным руководством нацистской Германии во время Второй мировой войны. С 1943 года учащиеся старших классов в подразделениях Гитлерьюгенда привлекались к службе в зенитно-артиллерийских частях. А с сентября 1944 по январь 1945 на службу в гитлеровскую армию было привлечено 150 тысяч несовершеннолетних девушек.