Генштаб предупреждает о возможном применении Россией гиперзвуковых ракет

В Генштабе предупредили о возможном использовании российско-оккупационными войсками высокоточного оружия. В частности, речь идет о применении гиперзвуковых ракет "Кинжал", сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 12:00 20 марта.

Российские войска продолжают нести потери.

"Подтверждены очередные значительные потери среди высшего руководства и командного состава соединений и воинских частей ВС РФ, "кузницы комдивов" - 247 десантно-штурмового кавказского казачьего полка из Ставрополя; 6-го гвардейского танкового краснознаменного полка из Чебаркуля" , – говорится в сообщении.

Указано, что состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений за последние сутки не претерпели. Защитники Украины надежно удерживают занятые районы и рубежи.

В то же время, указывают в Генштабе, сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов высокоточным оружием большой дальности, в том числе и гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал".

Также зафиксированы признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. Силы обороны нашего государства готовы к отпору. Непосредственное вовлечение белорусских войск в вооруженную агрессию РФ против Украины, вопреки воле рядовых военных и подавляющего большинства белорусского народа, станет роковой ошибкой Александра Лукашенко, отмечают в Генеральном штабе.

На Полесском направлении враг пытается закрепиться на захваченных рубежах, ожидает усиления группировки за счет прибытия резервов, проводит подготовку к наступлению на столицу Украины – город Киев.

Захватчики возобновили воздушную разведку и обстрелы позиций ВСУ с применением армейской авиации и артиллерии.

На Сиверском направлении активных наступательных действий не проводилось. Враг продолжает перегруппировку и сосредоточение сил и средств для возобновления наступательных действий. По позициям оккупантов наши защитники нанесли огневой удар. Понеся многочисленные потери, противник вынужден перейти к обороне, прибегает к минированию местности.

На Слобожанском направлении оккупанты активных наступательных действий не проводили. На территории Белгородской области, близ государственной границы Украины, обнаружены позиции артиллерии большой мощности. Враг не оставляет намерений установить контроль над городом Изюм, но потерял боеспособность своих подразделений и остановлен.

На Донецком направлении главные усилия противник сосредотачивает на штурме населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Попасная. Пытался прорвать оборону наших войск в районе населенного пункта Верхнеторецкое, понес потери, успеха не имел.

Продолжается блокировка и обстрелы города-героя Мариуполя.

На Южнобужском направлении активных наступательных действий не велось, в отдельных направлениях враг перешел к обороне.