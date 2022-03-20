Очевидцы: в Херсоне и Каховке митинги против оккупантов

В Херсоне и Каховке Херсонской области снова проходят протесты против российской оккупации, сообщает Украинская правда.

Видео публикуют очевидцы в соцсетях.

Люди массово выходят на площади городов с флагами Украины. В Каховке люди выкрикивают: "Одна-единственная соборная Украина" и "Украина превыше всего".

???????? Каховка, що на Херсонщині, протестує проти окупантів pic.twitter.com/AUHnwITUAE — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 20, 2022

В Херсоне люди выкрикивают оккупантам: "Домой". В частности, некоторые горожане собираются на площади перед ОГА. Там люди прогоняют российскую технику.