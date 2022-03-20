Очевидцы: в Херсоне и Каховке митинги против оккупантов
В Херсоне и Каховке Херсонской области снова проходят протесты против российской оккупации, сообщает Украинская правда.
Видео публикуют очевидцы в соцсетях.
Люди массово выходят на площади городов с флагами Украины. В Каховке люди выкрикивают: "Одна-единственная соборная Украина" и "Украина превыше всего".
В Херсоне люди выкрикивают оккупантам: "Домой". В частности, некоторые горожане собираются на площади перед ОГА. Там люди прогоняют российскую технику.