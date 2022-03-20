Опрос "Рейтинг": 90% украинцев не поддерживают перемирие с РФ без вывода ее войск

Абсолютное большинство опрошенных украинцев считают неприемлемым подписание временного перемирия с российским агрессором без вывода войск РФ из Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 18 марта.

Подписание временного перемирия с Россией без вывода ее войск с территории Украины, по мнению населения, неприемлемо (89%).

Вера в победу среди украинцев остается на самом высоком уровне: 93% опрошенных верят в то, что Украина сможет отразить нападение России.

Уверенность в победе во всех регионах страны.

Социологи опросили 18 марта методом телефонных интервью с использованием компьютера 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Напомним, по результатам этого же опроса, прямые переговоры президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным по прекращению войны поддерживают 74% опрошенных украинцев, четверть – не поддерживают.

Кроме того, украинцы поддерживают создание союза безопасности с Польшей и Британией, заметно уменьшают намерения по вступлению в НАТО, но в то же время категорически выступают за сотрудничество с Альянсом.