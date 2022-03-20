Мэр Энергодара сообщил о похищении первого зама и угрозе активистам

Мэр Энергодара (Запорожская область) Дмитрий Орлов сообщил о похищении оккупантами первого заместителя городского головы и об угрозах жителям города, проявляющим активную гражданскую позицию, сообщает Интерфакс-Украина.

"Уважаемые энергодарцы! Оккупанты, не добившиеся от городских властей никакого сотрудничества, пошли на откровенные преступные действия. Похищен первый заместитель городского головы Иван Самойдюк! В каком он состоянии, нам не известно! На связь не выходит со вчерашнего дня. А сегодня мы получили подтвержденную информацию о том, что он цинично похищен!" - написал Орлов в телеграм-канале в воскресенье .

Также, по его словам, оккупанты начали физическое и психологическое давление на активных в своей публичной деятельности жителей Энергодара.

"Просим депутатов, активистов и публичных энергодарцев сейчас соблюдать максимальную осторожность. Не отвечайте на незнакомые телефоны, не рассказывайте никому о своем фактическом местонахождении", - призвал мэр города .

Также он попросил горожан "максимально объединиться, поддержать Энергодар, который был и останется Украиной!"