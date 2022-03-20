Мэр Энергодара сообщил о похищении первого зама и угрозе активистам
Мэр Энергодара (Запорожская область) Дмитрий Орлов сообщил о похищении оккупантами первого заместителя городского головы и об угрозах жителям города, проявляющим активную гражданскую позицию, сообщает Интерфакс-Украина.
"Уважаемые энергодарцы! Оккупанты, не добившиеся от городских властей никакого сотрудничества, пошли на откровенные преступные действия. Похищен первый заместитель городского головы Иван Самойдюк! В каком он состоянии, нам не известно! На связь не выходит со вчерашнего дня. А сегодня мы получили подтвержденную информацию о том, что он цинично похищен!" - написал Орлов в телеграм-канале в воскресенье.
Также, по его словам, оккупанты начали физическое и психологическое давление на активных в своей публичной деятельности жителей Энергодара.
"Просим депутатов, активистов и публичных энергодарцев сейчас соблюдать максимальную осторожность. Не отвечайте на незнакомые телефоны, не рассказывайте никому о своем фактическом местонахождении", - призвал мэр города.
Также он попросил горожан "максимально объединиться, поддержать Энергодар, который был и останется Украиной!"
"Приходите в 14.00 в здание городского совета, чтобы заявить о своем категорическом несогласии по похищению и содержанию в неволе граждан Украины! Мы не отдаем и не оставляем в беде своих!" - отметил Орлов.