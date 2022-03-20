Минцифры: Криптофонд Украины собрал более $60 млн на нужды ВСУ

Инициированный Министерством цифровой трансформации Криптофонд Украины собрал более $60 млн на нужды Вооруженных сил Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

"Криптоактивы существенно масштабируют усилия Украины привлекать дополнительные средства для поддержки нашей армии" , - подчеркивается в сообщении Минцифры.

Как сообщили в министерстве, в первые дни войны криптовалютные пожертвования помогли покрыть неотложные нужды ВСУ. Более 34 млн криптодонатов было потрачено на покупку бронежилетов, тепловизионной оптики, медицинских средств, сухпайков, касок и раций.

В Минцифры также напомнили, что все официальные криптокошельки министерства собраны на сайте.