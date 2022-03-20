ОП: Украина обеспечена продовольствием на два года
В Офисе президента уверяют, что на случай долговременной войны с Россией Украина обеспечена продовольствием на два года, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил заместитель главы ОП Ростислав Шурма.
"Мы с точки зрения продовольствия обеспечены сейчас и будем обеспечены в следующем году. Запасов пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла, базовых продуктов на складах и элеваторах достаточно на три-пять лет, поскольку мы всегда 70-80% этого продукта экспортировали. Поэтому себя мы точно прокормим", – сказал Шурма.