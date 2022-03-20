Садовый: поток переселенцев во Львов снизился

Поток переселенцев во Львове снизился с 60 тысяч человек до 10 тысяч человек за сутки. Очередей на границах со странами ЕС почти нет, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил городской голова Львова Андрей Садовый в общенациональном эфире.

"Мы принимали всех, кто нуждался в помощи. На сегодня это уже более 200 тысяч. Если будет трагедия, мы будем еще, конечно, принимать. Мы задействовали все наши школы, спортивные залы, театры – они все принимают временно перемещенных лиц. Есть львовяне, которые принимают дома бесплатно. Все хостелы, отели, апартаменты – занято все. Это проживание временное.

У нас хорошая координация с городами по Львовской области, по Западной Украине – фактически перетоки немного пошли туда. Если первые две недели через вокзал проходили ориентировочно 60 тысяч украинцев, сейчас ориентировочно 10 тысяч. Немного процесс стабилизировался. Большая часть остается, но еще больше уезжает за границу" , – заявил он.

Садовой отметил, что нагрузка на Львов сейчас большая, но в Харькове и Мариуполе намного тяжелее.

Мэр сообщил, что Львов в прошлом году принимал участие в проекте "Resilience resident" (стойкий резидент), благодаря которому должны были готовить города к экстраординарным ситуациям, планировали подачу воды без электроэнергии, сделали запас лекарств.

Поэтому "запас прочности определенный был", есть еще запас лекарств во Львове, а вот продукты бесплатно предоставлять сложно.