СБУ: российские оккупанты начали массовое мародерство в Украине

Российские оккупанты начали массовое мародерство в Украине. В частности, в поисках легкой наживы они становятся неконтролируемыми, сообщает РБК-Украина.

В СБУ отметили, что об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые есть в распоряжении.

Российские оккупанты мотивируются возможностью грабежей, а офицеры не имеют реальной власти и вынуждены подчиняться "не русским вожакам и солдатам", которые преобладают в первой роте, свидетельствуют перехваченные разговоры.

"Мы все привязаны к 40-му отряду. Они такие, что мародерствуют, грабят, телефоны отбирают у граждан. Здесь мы тихо-мирно сидим. Им воровать нечего, и они хотят дальше ехать", - рассказывает российский оккупант своей матери .

Также командиры массово инициируют сбор подписей своих подчиненных с отказом двигаться дальше. При этом их не пугает даже страх быть уволенными.

Оккупанты перешли к террору мирного населения. Профессиональные военные теряют власть и ее подхватывают "беспредельщики".