Посол: в США не видят опасности нападения РФ на Молдову

По оценке Соединенных штатов Америки, нет опасности военного нападения РФ на Молдову, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил в воскресенье посол США в Молдове Кент Лонгсдон, общаясь с журналистами.

"На данный момент у нас нет признаков того, что Республика Молдова может быть объектом нападения, но очень беспокоит то, что мы видим в регионе, особенно в контексте того, что мы ежедневно видим в Украине", - подчеркнул он .

Посол также подчеркнул, что США следят за событиями в Украине также в контексте того, может ли война перейти на соседние государства.

"Ситуация очень сложная и мы с вниманием относимся ко всем признакам событий, происходящих в непосредственной близости к границам Молдовы", - добавил дипломат .

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы 15 марта одобрила поправку, официально признав Приднестровье зоной российской оккупации.

После этого президент Молдовы Мая Санду отметила, что Кишинев всегда требовал вывода российских войск и настроен на дипломатическое решение вопроса.