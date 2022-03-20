Посол: в США не видят опасности нападения РФ на Молдову
По оценке Соединенных штатов Америки, нет опасности военного нападения РФ на Молдову, сообщает Европейская правда.
Об этом заявил в воскресенье посол США в Молдове Кент Лонгсдон, общаясь с журналистами.
"На данный момент у нас нет признаков того, что Республика Молдова может быть объектом нападения, но очень беспокоит то, что мы видим в регионе, особенно в контексте того, что мы ежедневно видим в Украине", - подчеркнул он.
Посол также подчеркнул, что США следят за событиями в Украине также в контексте того, может ли война перейти на соседние государства.
"Ситуация очень сложная и мы с вниманием относимся ко всем признакам событий, происходящих в непосредственной близости к границам Молдовы", - добавил дипломат.
Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы 15 марта одобрила поправку, официально признав Приднестровье зоной российской оккупации.
После этого президент Молдовы Мая Санду отметила, что Кишинев всегда требовал вывода российских войск и настроен на дипломатическое решение вопроса.