CNN: в США подтвердили применение РФ гиперзвуковых ракет против Украины

Официальные лица США подтвердили, что Российская Федерация впервые применила гиперзвуковые ракеты против Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

"Официальные лица США подтвердили CNN, что на прошедшей неделе Россия запустила гиперзвуковые ракеты против Украины, что стало первым боевым применением таких ракет. Россия заявила, что в пятницу применила гиперзвуковые ракеты для уничтожения склада боеприпасов на западе Украины" , – говорится в сообщении.

Как сообщалось, Генштаб ВСУ заявлял о возможности дальнейшего применения российским агрессором гиперзвуковых ракет.

Министерство обороны России сообщило в воскресенье о новом применении гиперзвукового оружия - комплексов "Кинжал", а также крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного и Каспийского морей для ударов по объектам Украины.

В Москве утверждают, что из акватории Каспийского моря крылатыми ракетами морского базирования "Калибр", а также из воздушного пространства над территорией Крыма авиационными ракетными комплексами "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами была уничтожена база хранения горюче-смазочных материалов возле Константиновки в Николаевской области

О первом боевом применении «Кинжалов» именно против Украины Москва сообщила впервые официально, в частности, об атаке на Делятин Ивано-Франковской области 18 марта.