Арестович: у российской стороны не хватает сил для перелома ситуации

Фронт замер. Сейчас ведутся тактические действия, поскольку ни у одной из сторон не хватает сил для перелома ситуации, однако украинские военные действуют лучше оккупантов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.