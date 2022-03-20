Арестович: у российской стороны не хватает сил для перелома ситуации
Фронт замер. Сейчас ведутся тактические действия, поскольку ни у одной из сторон не хватает сил для перелома ситуации, однако украинские военные действуют лучше оккупантов, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
"Фронт практически замер. Ведутся тактические действия, потому что у сторон: нашей и российской не хватает сил для реального перелома ситуации на том, или ином направлении. Стороны ведут тактические действия, сосредотачивают резервы и наносят друг другу удары. Но мы наносим эти удары лучше", - заявил Арестович.