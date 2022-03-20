В Каховке россияне отпустили журналиста после 8 дней пыток

Каховского журналиста Олега Батурина, которого россияне удерживали в плену в течение восьми дней, 20 марта отпустили, сообщает Украинская правда.

Об этом рассказала его сестра Ольга Перепелица, и опубликовала обращение журналиста.

"12 марта в 17:00 на каховской автостанции меня схватили. Били. Унижали. Угрожали. Сказали, что убьют. Почти восемь дней. 187 часов плена. Практически без еды. Несколько дней почти без воды. Без мыла, без сменной одежды. Не понимая, где я.