"Энергоатом": оккупанты начали репрессии против жителей Энергодара
В городе Энергодаре Запорожской области российские оккупанты начали репрессии против жителей города, сообщает РБК-Украина.
Об этом пишет "Энергоатом".
Согласно предварительной информации, в течение последних двух дней пыткам со стороны россиян подверглись по меньшей мере 12 местных патриотов.
Известно, что эти люди вели активную борьбу с оккупантами в социальных сетях.
"Русские силой вывозили людей в лес, издевались над ним, "настойчиво убеждали" перейти на сторону врага. Никто не сдался! Победа будет за нами", - говорится в сообщении.