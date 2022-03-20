"Энергоатом": оккупанты начали репрессии против жителей Энергодара

В городе Энергодаре Запорожской области российские оккупанты начали репрессии против жителей города, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет "Энергоатом".

Согласно предварительной информации, в течение последних двух дней пыткам со стороны россиян подверглись по меньшей мере 12 местных патриотов.

Известно, что эти люди вели активную борьбу с оккупантами в социальных сетях.