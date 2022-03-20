СБУ: военные РФ целыми подразделениями пишут рапорты с отказом воевать

Служба безопасности Украины сообщила, что из перехваченных разговоров российских военных стало известно, что они целыми подразделениями, в том числе старшие офицеры, пишут рапорты с отказом воевать на территории Украины, сообщает РБК-Украина.

Оккупанты деморализованы большими потерями, плохим тыловым обеспечением и хищением средств генералами.﻿ Об этом говорит видеообращение спикера СБУ Артема Дегтяренко.

"Российские воины не понимают смысл войны, убеждены, что их используют как "пушечное мясо" и отправляют на верную смерть. На фоне этого находящихся в Украине захватчиков ошеломила новость российских СМИ о задержании заместителя руководителя Росгвардии Романа Гаврилова", - заявил спикер СБУ .

По его словам, генералу инкриминируют хищение средств, в том числе выделенных для обеспечения воюющих в Украине подразделений.