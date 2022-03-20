Прокуратура: в Тростянце оккупанты бросили гранату в мирных жителей
Российские захватчики бросили гранату в мирных жителей города Тростянец — погибли двое мужчин. Проводится досудебное расследование, сообщает Новое время.
Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре. По данным следствия 18 марта 2022 года военнослужащие ВС РФ, применяя средства, запрещенные международным правом, на одной из улиц города Тростянец бросили гранату в людей. В результате взрыва погибли двое мужчин.
Прокуратура проводит досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Тростянец временно остается под контролем российских войск, захватчики совершают в городе военные преступления, мародерствуют и терроризируют местное население.