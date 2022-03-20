Постпред США при ООН: Байден пока не планирует визит в Украину
Президент США Джо Байден в рамках своей поездки в Европу не планирует визит в Украину. Такой визит не стоит на повестке дня, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
"Насколько я знаю, это (визит Байдена в Украину, - ред.) не на повестке дня. Президент собирается посетить Европу, он проведет встречи со всеми нашими партнерами и союзниками. Я не слышала ничего о возможном визите президента в Украину… Эта страна охвачена войной, я не могу представить, чтобы такой визит был бы на повестке дня", – отметила дипломат.