ГСЧС: обломки снаряда попали в жилой дом в Святошинском районе Киева
В воскресенье, 20 марта, около 13:59 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в многоэтажном жилом доме в Святошинском районе Киева, сообщает Интерфакс-Украина.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
"По прибытию, спасатели установили, что в результате попадания обломков снаряда произошло возгорание на балконе 4-го этажа 10-этажного жилого дома и 2-х частных автомобилей", - указывается в сообщении в телеграм-канале.
Возгорание было локализировано в 14:24 и ликвидировано в 14:41. Проводится эвакуация жителей из здания. На текущий момент эвакуированы 6 человек.
Как сообщил городской голова столицы Виталий Кличко в своем телеграм-канале, в результате пожара пострадали 5 человек, двое из них госпитализированы.
"Снаряд попал во двор рядом с десятиэтажным жилым домом. Дом поврежден, сгорели машины во дворе...На данный момент – погибших нет", - сказал мэр.
На месте пожара продолжают работать спасатели и медики.