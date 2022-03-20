Верещук: оккупанты готовятся захватить гуманитарную колонну в Харьковской области

Вице-премьер, глава МинТОТ Ирина Верещук заявляет о возможной подготовке военных РФ к захвату гуманитарной колонны в Харьковской области, сообщает Украинская правда.

"По данным агентурной разведки, по маршруту согласованного гуманитарного коридора Харьков-Малая Рогань на временно неподконтрольной территории есть признаки подготовки россиян к захвату гуманитарной колонны с минированием пути".

Верещук попросила ответственных лиц принять меры безопасности.

Она также требует от российской стороны прекратить провокации и нарушения международного гуманитарного права.