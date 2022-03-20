Зеленский подписал закон о продлении военного положения
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения. Этот режим будет продлен с 26 марта еще на месяц, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает сайт Верховной рады.
Сообщается, что Зеленский подписал законопроект №7168, согласно которого срок действия военного положения в Украине продлевается с 05:30 26 марта сроком на 30 суток.
Кроме того, подписан ряд других законов военного времени. В частности, о налогах на период военного положения, о Службе военного капелланства, о государсвтенных гарантиях учителям и так далее.
Согласно закону о военном положении, на территории Украины могут вводиться:
- обязательная трудовая повинность
- отчуждение личного имущества
- ограничение на передвижение
- комендантский час
- запрет на торговлю оружием и алкоголем
- запрет на массовые мероприятия и забастовки
- ограничение работы средств связи и интернета
- запрет военнообязанным менять место жительства
Напомним, ранее представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявлял, что Украина не сможет отказаться от курса на вступление в НАТО во время военного положения, поскольку при данном правовом режиме запрещено вносить изменения в Конституцию.