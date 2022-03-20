В ОП просят чиновников не говорить о предоставлении оружия и контрнаступлениях

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призывает чиновников не разглашать информацию о планах стран по предоставлению Украине оружия, а также о подготовке контрнаступления украинских войск, сообщает Украинская правда.

"Хочу попросить о нескольких вещах. Это касается, прежде всего, чиновников. Пожалуйста, любую информацию о поставке оружия, любого оружия из любой страны давайте не разглашать до момента, пока это оружие не начнет работать. Это очень важно.

Логистические центры работают, переговоры со странами идут, но давайте об этом не говорить в широком формате и в широком эфире".

Подоляк также обратился к представителям региональных властей с просьбой не говорить о какой-либо передислокации украинских войск, которые готовятся к контрнаступлению.

РФ все ще не розуміє причин, з яких вони точно програють війну. Обов'язково пояснимо. На всіх фронтах – військовому, дипломатичному, санкційному й переговорному. До наших топів прохання. Менше публічних слів про закупівлю зброї та ще менше слів про підготовку наших контрнаступів. pic.twitter.com/UXFV2sC5L7 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 20, 2022

"Контрнаступления будут по всем направлениям, потому что это наша территория. Вооруженные силы понимают, откуда и как следует атаковать. Но давайте об этом не говорить ради лайков и шеров" , - попросил он.

Подоляк также снова заверил, что "нет никакой измены и не будет".