Папа Римский призвал мировых лидеров способствовать завершению войны в Украине

Папа Римский Франциск призвал мировых лидеров сделать все для завершения войны России против Украины. По его словам, нужно положить конец бессмысленному кровопролитию, сообщает РБК-Украина.

Об этом он написал в Twitter.

"Не прекращается преисполненная насилия агрессия против Украины, бессмысленное кровопролитие, где каждый день совершается разорение и жестокость. Нет оправдания для этого! Умоляю всех деятелей международного сообщества прилагать усилия для того, чтобы прекратить эту отвратительную войну" , - отметил он.

Напомним, ранее Франциск говорил о необходимости немедленно прекратить "бойню" в Украине, пока ее города не превратились в кладбища.