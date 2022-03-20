"Укрзализныця" возвращает платный проезд на часть направлений

"Укрзализниця" возвращает платный проезд для направлений с запада в центр, на восток и юг. Кроме того, платным будет проезд в соседние страны, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал глава компании Александр Камышин.

"Платный проезд для рейсов, которые с запада едут в центр, на восток и на юг. Уже на этой неделе мы возвращаем платный проезд за границу в соседние страны" , - сообщил Камышин.

После начала российского вторжения в Украину "Укрзализныця" проводит эвакуацию населения из горячих точек. Продажа билетов проводилась, однако рейсы фактически были бесплатными.