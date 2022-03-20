Зеленский: никаких компромиссов, связанных с территориальной целостностью

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина не пойдет на компромиссы, связанные с ее территориальной целостностью и суверенитетом, сообщает Украинская правда.

Об этом Зеленский заявил в интервью CNN.

Корреспондент CNN спросил Зеленского о требованиях России, в том числе относительно признания Крыма частью России, а территорий ОРДЛО – независимыми республиками, а также гарантий того, что Украина никогда не станет членом НАТО.

Президент ответил: "Есть компромиссы, к которым мы не можем быть готовы как независимое государство".

"Никаких компромиссов, связанных с нашей территориальной целостностью и нашим суверенитетом, и об этом говорил украинский народ. Они не встречали российских солдат с букетами цветов, они встречали их храбро, они встречали их с оружием в руках"

Зеленский заявил, что Россия "не может насильно завоевать расположение граждан другой страны".

"Нельзя силой заставить президента другой страны признать что-либо" , — добавил он.

Зеленский заявил, что готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, но предупредил, что, если все попытки переговоров потерпят неудачу, это может означать, что борьба между двумя странами приведет к "третьей мировой войне".