ОВА: в Киевской области разрушены как минимум 45 учебных заведений

В Киевской области российские оккупанты разрушили или повредили как минимум 45 учебных заведений, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

"В Киевской области известно о разрушении и повреждении 45 учебных заведений. За последние дни в результате вражеских попаданий повреждения получили учебные заведения в Дмитровской, Петровской, Великодимерской, Макаровской общинах" , — говорится в сообщении.

В частности, разрушены и повреждены:

3 заведения профессионально-технического образования,

25 заведений общего среднего образования,

14 заведений дошкольного образования,

3 заведения внешкольного образования.

отдел образования Бородянской территориальной общины.

Отмечено, что в настоящее время отсутствует полная информация о состоянии учебных заведений в Полесской, Иванковской, Песковской, Дымерской территориальных общинах из-за отсутствия связи.