ОВА: в Киевской области разрушены как минимум 45 учебных заведений
В Киевской области российские оккупанты разрушили или повредили как минимум 45 учебных заведений, сообщает Новое время.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.
"В Киевской области известно о разрушении и повреждении 45 учебных заведений. За последние дни в результате вражеских попаданий повреждения получили учебные заведения в Дмитровской, Петровской, Великодимерской, Макаровской общинах", — говорится в сообщении.
В частности, разрушены и повреждены:
- 3 заведения профессионально-технического образования,
- 25 заведений общего среднего образования,
- 14 заведений дошкольного образования,
- 3 заведения внешкольного образования.
- отдел образования Бородянской территориальной общины.
Отмечено, что в настоящее время отсутствует полная информация о состоянии учебных заведений в Полесской, Иванковской, Песковской, Дымерской территориальных общинах из-за отсутствия связи.