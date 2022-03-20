CIT: Россия перебрасывает дополнительные эшелоны техники из разных регионов

Россия перебрасывает дополнительные эшелоны военной техники из разных регионов, включая инженерные машины для наведения временных мостов, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Conflict Intelligence Team.

"Насколько мы можем судить, интенсивность переброски ниже, чем в месяцы перед вторжением. При этом российские силы могут располагать еще до 40 незадействованных батальонно-тактических групп, общая численность которых должна превышать 20 000 бойцов (то есть суммарные российские потери даже по данным украинского генштаба). Разумеется, к подготовке и боевым качествам этих подразделений имеются закономерные вопросы".

17 марта в Ростове-на-Дону очевидцы заметили на железных колиях эшелон с танками. Журналисты CIT выяснили из баз данных российской железной дороги, что эшелон направлялся со станции "Сибирцево" в Приморском крае (Дальний Восток). Там дислоцируется 60-я мотострелковая бригада 5 общевойсковой армии.

Фото: CIT

18 марта в северных окрестностях Ростова был замечен эшелон с БТРами и грузовиками. Судя по направлению движения, поезд выдвинулся с Краснодарского края или Северного Кавказа, откуда везут пополнение из Абхазии и Южной Осетии.

Фото: CIT

Кроме того, журналисты заметили привлечение инженерных машин. Они нашли видео пользователей соцсетей, которые в Иркутской области (Сибирь) везли многие военные эвакуаторы РЭС-КЛ и МТП-А2, предназначенные для вывоза неисправной или брошенной техники.

Фото: CIT

На видео, сделанном 18 марта возле Красного Села под Санкт-Петербургом, был замечен понтонный парк ПМП-М для наведения временных мостов и переправ. По предположению группы СИТ, понтонный парк может относиться к 30 инженерно-саперному полку 6-й общевойсковой армии.