На ЧАЭС провели частичную ротацию персонала

20 марта в конце дня была проведена частичная ротация персонала Чернобыльской АЭС и эвакуация лиц, находившихся на территории оккупированной станции, сообщает Новое время.

Об этом в Facebook сообщило государственное специализированное предприятие Чернобыльская АЭС.

Отмечено, что за этот день удалось вывезти 64 человека:

50 человек сменного персонала ЧАЭС,

9 служащих Национальной гвардии Украины (8 женщин и 1 онкобольной),

1 служащую Государственной службы чрезвычайных ситуаций,

4 "сталкера".

"На замену эвакуированного персонала ЧАЭС отправилось 46 добровольцев-работников станции, которые будут обеспечивать функционирование предприятия" , — говорится в сообщении.

В пресс-службе ЧАЭС подчеркнули, что персонал находился на рабочих местах около 600 часов, "героически выполняя свои профессиональные обязанности и поддерживая надлежащий уровень безопасности".

24 февраля стало известно, что российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС. 6 марта мэр Славутича Юрий Фомичев заявил, что сейчас на Чернобыльской АЭС невозможно безопасно провести пересменку, смена не возвращается более десяти дней.