На ЧАЭС провели частичную ротацию персонала
20 марта в конце дня была проведена частичная ротация персонала Чернобыльской АЭС и эвакуация лиц, находившихся на территории оккупированной станции, сообщает Новое время.
Об этом в Facebook сообщило государственное специализированное предприятие Чернобыльская АЭС.
Отмечено, что за этот день удалось вывезти 64 человека:
- 50 человек сменного персонала ЧАЭС,
- 9 служащих Национальной гвардии Украины (8 женщин и 1 онкобольной),
- 1 служащую Государственной службы чрезвычайных ситуаций,
- 4 "сталкера".
"На замену эвакуированного персонала ЧАЭС отправилось 46 добровольцев-работников станции, которые будут обеспечивать функционирование предприятия", — говорится в сообщении.
В пресс-службе ЧАЭС подчеркнули, что персонал находился на рабочих местах около 600 часов, "героически выполняя свои профессиональные обязанности и поддерживая надлежащий уровень безопасности".
24 февраля стало известно, что российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС. 6 марта мэр Славутича Юрий Фомичев заявил, что сейчас на Чернобыльской АЭС невозможно безопасно провести пересменку, смена не возвращается более десяти дней.