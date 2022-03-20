Подоляк назвал причины катастрофы российских оккупантов

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал две причины больших потерь российских военных в боевых действиях на территории Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом Подоляк сообщил в Telegram.

Он отметил, что Генштаб Минобороны России был лишен какой-либо объективной аналитики в отношении Украины.

"Отсюда – тотальные просчеты в стратегии и тактике. Это первая причина потрясающего фиаско "второй армии мира", стремительно нарастающая. Очевидно, что вся штабная аналитика подчиненных генерала Герасимова была выстроена на тезисах о "националистических батальонах", – говорится в сообщении .



Подоляк подчеркнул, что второй причиной является чрезвычайная смертность высшего командования кафиров.

"Убиты шесть ключевых генералов, вплоть до командующего 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа РФ генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева. Также уничтожены генерал-майоры Тушаев (командир 141-го моторизированного полка Национальной гвардии), Герасимов (первый заместитель-командующий армии Центрального военного округа), Колесников (командующий 29-й армией Восточного военного округа), Суховецкий (заместитель командующего 41-й армией Центрального военного округа), Митяев (командир 150-й мотострелковой дивизии)" , – указал советник главы ОП.

Он добавил, что ВСУ также ликвидировали десятки полковников, в том числе заместителя командующего Черноморским флотом, капитана первого ранга Палий, полковника Росгвардии Савватеев, руководившего отрядом СОБР во Владимирской области, командира 331-го полка ВДВ полковника Сухарева и других офицеров.

"Это признак тотальной неготовности армии. Воюют лишь количеством и крылатыми ракетами. Убиты десятки офицеров среднего и тактического уровней. Все это – непосредственные признаки слабой слаженности воинских частей, отсутствия понятного тылового обеспечения, неготовности воевать в современных условиях" , – резюмировал он.

Напомним, российское войско потеряло в Украине 476 танков и около сотни самолетов.