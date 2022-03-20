В Киевской области полиция задержала российского пулеметчика

В Киевской области полицейский совместно с ГУР Минобороны задержали 23-летнего российского пулеметчика, сообщает Новое время.

Об этом в Facebook сообщила полиция в Киевской области.

"Этого 23-летнего российского пулеметчика Владимира Сафронова из Казани, контрактника, сегодня утром задержали офицер полиции Киевской области совместно с ГУР МО Украины" , — говорится в сообщении.

Отмечено, что вражеского военного разоблачили рядом с Житомирской трассой, где ныне продолжается противостояние оккупантам.