В Киевской области полиция задержала российского пулеметчика
В Киевской области полицейский совместно с ГУР Минобороны задержали 23-летнего российского пулеметчика, сообщает Новое время.
Об этом в Facebook сообщила полиция в Киевской области.
"Этого 23-летнего российского пулеметчика Владимира Сафронова из Казани, контрактника, сегодня утром задержали офицер полиции Киевской области совместно с ГУР МО Украины", — говорится в сообщении.
Отмечено, что вражеского военного разоблачили рядом с Житомирской трассой, где ныне продолжается противостояние оккупантам.