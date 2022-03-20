Во всех регионах Украины запретили использование видеорегистраторов
Во всех регионах Украины запретили использование видеорегистраторов, чтобы предотвращать разглашение информации врагу относительно позиций и перемещения ВСУ, сообщает Деловая столица.
Эту информацию подтвердил руководитель Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник.
По словам Сеника, запрещена:
- съемка дорог общего пользования;
- съемка объектов общего назначения;
- съемка объектов инфраструктуры;
- съемка блокпостов;
- съемка расположения или же перемещении подразделений наших военных.
Руководитель Управления по связям с общественностью ВСУ отметил, что запрет важно соблюдать во всех регионах нашей страны, а особенно в тех, где продолжаются боевые действия.
"Это решение военного командования доведено до представителей военных администраций, они должны подчеркивать на этом для общественности", — заявил Сеник.