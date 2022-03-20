Во всех регионах Украины запретили использование видеорегистраторов, чтобы предотвращать разглашение информации врагу относительно позиций и перемещения ВСУ, сообщает Деловая столица.

Эту информацию подтвердил руководитель Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник.

По словам Сеника, запрещена:

съемка дорог общего пользования;

съемка объектов общего назначения;

съемка объектов инфраструктуры;

съемка блокпостов;

съемка расположения или же перемещении подразделений наших военных.

Руководитель Управления по связям с общественностью ВСУ отметил, что запрет важно соблюдать во всех регионах нашей страны, а особенно в тех, где продолжаются боевые действия.