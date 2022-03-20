Генштаб: в Запорожской области уничтожили колонну российских оккупантов
Военнослужащие мотопехотного батальона Винницкие скифы во взаимодействии с морскими пехотинцами уничтожили колонну российских оккупантов, сообщает Новое время.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
В частности, в колонне были две боевые бронированные машины Тигр и грузовик Камаз.
""Заблудившихся", которые двигались по Запорожской области, молниеносно атаковали и остановили за считанные минуты", — говорится в сообщении.
Отмечено, что один из ББМ Тигр захвачен в качестве трофея. Его уже перекрасили в цвета ВС Украины, теперь он будет служить украинцам.