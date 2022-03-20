Латвия выступает за ужесточение санкций против России и Беларуси

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс выступил за ужесточение санкций против России и Беларуси, сообщает Европейская правда.

Об этом он написал в Twitter.

"Направляюсь в Брюссель на Совет министров иностранных дел ЕС, мы должны продолжать вводить больше санкций против России и Беларуси, включая закрытие европейских портов российских судов. Усилить поддержку Молдовы и пересмотреть наш стратегический компас, чтобы отреагировать на новую реальность", - написал он .

Off to #Brussels for #EU Foreign Affairs Council, we must continue to impose more sanctions against #Russia and #Belarus, including European port closures to the Russian ships, more support to #Moldova and review our Strategic compass to respond to the new reality — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 20, 2022

18 марта Латвия и Эстония решили выслать по три российских дипломата, Литва высылает четырех – решение принято из-за российской агрессии против Украины.