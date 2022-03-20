Латвия выступает за ужесточение санкций против России и Беларуси
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс выступил за ужесточение санкций против России и Беларуси, сообщает Европейская правда.
Об этом он написал в Twitter.
"Направляюсь в Брюссель на Совет министров иностранных дел ЕС, мы должны продолжать вводить больше санкций против России и Беларуси, включая закрытие европейских портов российских судов. Усилить поддержку Молдовы и пересмотреть наш стратегический компас, чтобы отреагировать на новую реальность", - написал он.
18 марта Латвия и Эстония решили выслать по три российских дипломата, Литва высылает четырех – решение принято из-за российской агрессии против Украины.