Ceske Noviny: украинские беженцы смогут работать в Чехии без спецразрешения

Граждане Украины, которые въехали в Чехи после российского вторжения, со следующей недели смогут работать на территории страны без получения специального разрешения, сообщает Европейская правда.

В понедельник в Чехии начнет действовать специальный закон, регулирующий предоставление защиты и виз, трудоустройство, социальное обеспечение, доступ к медицинскому обслуживанию или образованию. Об этом пишут Ceske Noviny.

По словам министра внутренних дел Вита Ракушана, в Чехию прибыли 270 000 человек, половина — дети. По словам некоторых губернаторов, число вновь прибывших составляет уже около 300 тысяч человек. Министерство внутренних дел выдало более 200 000 виз.

Иностранцам из стран, не входящих в ЕС, в Чехии обычно требуется трудоустройство и разрешения на работу. По новому закону беженцы из Украины с визой имеют тот же статус, что и иммигранты с постоянным видом на жительство. Им не нужно обращаться за разрешением. Они могут искать работу напрямую, им не нужно идти в бюро по трудоустройству.

Беженцы также смогут зарегистрироваться в качестве безработных. Затем бюро по трудоустройству предоставит им консультации и, при соблюдении условий, поддержку и, при необходимости, переподготовку и пособия по трудоустройству.

Бюро труда уж предложило на своем сайте 342 000 вакансий. Три четверти из них были для людей без образования или с базовым образованием. Около 13 350 должностей предназначались для студентов университетов и 23 600 должностей для выпускников средних школ. В общей сложности 8800 должностей приходилось на здравоохранение и 2200 на образование.

Новоприбывшие также смогут получить новое гуманитарное пособие в размере 5000 крон для обеспечения потребностей и для начала жизни в Чешской Республике. Они имеют право на это в течение месяца, в котором они получили визу.

Закон о трудоустройстве и социальном обеспечении беженцев из Украины должен действовать до конца марта следующего года.