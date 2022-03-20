В МИД Британии объяснили отчаянные атаки Путина в Украине

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что президент России Владимир Путин прибегает к отчаянным нападениям в Украине, поскольку не достигает своих поставленных целей с начала полномасштабного вторжения РФ в нашу страну, сообщает Деловая столица.

Об этом Трасс написала в Twitter.

"Путин прибегает к отчаянным мерам, поскольку не достигает своих целей. Путин и его режим будут привлечены к ответственности" , – обещает министр.

Она также добавила, что шокирована российскими зверствами в Мариуполе, в частности, атаками на школы, где в укрытии находились мирные жители, похищениями и депортацией украинцев.

Напомним, по словам бывшего главы британской службы разведки МИ-6 Джона Соэрса, Путин изолирован в информационном пузыре, созданном им самим.